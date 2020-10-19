TSYD Konya Şubesi adeta sporcu havuzu

Özellikle tekvandoda İşitme Engelli sporcularımızdan Selver Şeker, 2013’de Olimpiyat, 2015’de Avrupa Şampiyonu, 2016’da Samsun’da dünya şampiyonu olmuştur. Aynı şampiyonada Gülçin Şeker de Dünya 3.oldu.

Yine derneğin atletlerinden Seyfi Atamer’in 2018 yılında İstanbul’da yapılan Balkan Salon Şampiyonası’nda birinci olduğunu da anımsatalım.

TSYD’nin Konya Şube Başkanı Murat Dönmez... Meslektaşımla Konya’yı konuştuk, sağolsun, uzaktan da olsa bize lojistik destek verdi. TSYD’nin şu anki oturduğu binaya hayran kaldım doğrusu.. 1900’lü yıllarda Almanlar demiryolu inşaatında yer alan mühendislere lojman olarak yaptırmış. Buna benzer toplam 13 tane var.

2013 yılında Konya Büyük Şehir Belediyesi bu 13 tarihi binayı restore ettirirken, ayrıca 40 tane daha lojman inşaat ettirmiş.

Belediye, TSYD’ye üç yıllığına binayı vermiş. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a bu duyarlılığı için spor yazarı olarak teşekkür ediyoruz, sağolsun.

Sayın başkan biz TSYD olarak o binada kalıcı olmak istiyoruz, ne dersiniz?

Çünkü bünyesinde 350 lisanslı sporcuyu barındırıyor, yani spora, sporcuya hizmet eden bir TSYD var Konya’da...