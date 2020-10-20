Turizmde hareketlenme başladı

Van’ın en büyük otellerinden biri Elite World. Vanlı olan Emel Elik Bezaroğlu, otel zincirinin yönetim kurulu üyesi.

İranlı turist önemli

Pandeminin en çok turizmi vurduğunu anımsatan Bezaroğlu, “Yeni normalle beraber hareketlenme başladı. 20 Haziran’da oteli açtık. Şu anda yüzde 25 doluluklara geldik. Konaklamalar daha çok iş amaçlı oluyor. Bu da ekonominin biraz daha canlandığını gösteriyor. Tabii ki havayollarının sefer sayılarını azaltmalarının da etkisi var. Önceden günde 10 sefer varken, bu 2’lere düştü. Şu anda biraz toparlanma var. Yavaş yavaş toplantı ve banket kısmında da hareket oluyor” dedi.

Turist sayısının çok az olduğunu aktaran Bezaroğlu, “Yabancı pazar kısıtlı. İran kapısı kapalı. Antalya, Bodrum, Ruslar, Almanlar sayesinde hareketlendi. Kapıköy de açılırsa biz de İran hareketi yaşarız. Yerli turist kültür turizmine geliyor ama bu dönemde yok denecek kadar az. Kültür turları nisan, haziran arasında popüler. O dönem karantinaya denk geldi. Yazın da herkes deniz tatili yaptı. Doluluklarımız düşük ama hepimiz açtık ve personel iş başı yaptı. İstediğimiz noktada olmasa da hareketlilik var. Bu dönemde devlet de iyi destekler verdi. Vergi muafiyeti, KDV. 2021’de de bunlar devam etmeli. Ama gelecek sezon için umutluyuz. Şimdiden rezervasyon yaptırılıyor” ifadelerini kullandı.