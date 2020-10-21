‘Ülke olarak pandemiyi daha etkin yönettik’

Gaziantep’in bir üretim ve ihracat şehri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Hızlı büyüyen, ihracatını artıran bir şehiriz. Organize sanayi bölgemizin 2018 yılı ağustos ayındaki elektrik tüketimi 330 milyon kwh/saat’ten 2020 ağustos ayında 453 milyon kwh/saat’e yükseldi. Bu çok önemli bir artış. 2 aydır üst üste en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il konumundayız. 2020 ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2’lik ihracat düşüşü görüyoruz. 8 aylık dönemde 4 milyar 779 milyon dolarlık ihracat ile bu gerileme yüzde 1. Yani makas neredeyse kapandı. Yılsonuna kadar da 7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşabileceğimize gönülden inanıyorum.”

Dijital dönüşüm şart

Normalleşme sürecinin başlamasıyla sektörlerin de canlandığını kaydeden Yıldırım, “Herkes yaralarını sarmaya başladı. Bu salgın bizlere yeni fırsatlar da yarattı. En önemlisi işletmelerimiz online pazaryerlerine entegre olmaya başladı. Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu gerçeğiyle çok daha net yüzleşildi. Biz oda olarak bu alanda pandemi öncesinde de pek çok çalışma, proje hayata geçirdik. Dijital dönüşümün, e-ticaret ve e-ihracatın önemini her fırsatta dile getirdik. Pandemi de bu dönüşümü oldukça hızlandırdı. 4 trilyon doları aşkın e-ticaret pazarı var” ifadelerini kullandı.