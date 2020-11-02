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    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Üretimini Şanlıurfa’ya taşıyor
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    02.11.2020 - 07:00 |

    Üretimini Şanlıurfa’ya taşıyor

    Yılmazlar Ayakkabıcılık, bölgedeki ayakkabı sektörü kümelenmesinde yer alarak İstanbul, Gaziantep ve Konya şehirlerindeki üretimini de Şanlıurfa’ya taşıyor. Firma bütünlüğünün yüzde 80’i artık Şanlıurfa’da olacak şirketin, İstanbul ayağı da çalışmalarına devam edecek.

    Üretimini Şanlıurfa’ya taşıyor

    Yılmazlar Ayakkabıcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, yurt dışı menşeili olarak aynı zamanda Rusya ve Kazakistan’da üretim yapan firmalarını, teşvik mekanizmaları ve genç nüfus kaynağı nedeniyle Şanlıurfa’da üretime aldıklarını söyledi. Buradaki yatırımın 1 yıldır üretime katıldığını anlatan Yılmaz, “6. Bölge teşvikleri, özellikle fazla sayıda personel çalıştıran firmalar için çok değerli. Kamu, yatırım için özel sektöre her imkanı sağlıyor. Biz de markalaşma yolunda bu şekilde güçlü bir adım attığımıza inanıyoruz. Şu an 750 personelimiz var. 1500-2000 istihdam hedefimiz var” diye konuştu.

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