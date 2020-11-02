Urfa’nın incisi GAP Stadı

Şanlıurfa futbolda çok büyük bir başarıya sahip olmasa da kente kazandırılan GAP Stadyumu herkesin takdirini kazanmayı başardı.

Ülkemizde tekrar yapılan statlar arasında yerini alan GAP Stadı, 30 bin koltuk kapasitesinin yanında, UEFA standartlarına uygunluğu ile tam not aldı.

1993 yılında temeli atılmasına rağmen bir türlü kapılarını açamayan stat 2009 yılında yenilenen yüzüyle futbolseverlere ev sahipliği yapmaya başladı.

TFF’nin hazırladığı EURO 2016 resmi adaylık dosyasında, yedek listede yerini alan stat, Türkiye Kupası finaline de ev sahipliği yaptı. 2010’daki maçta Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

Kentin tanıtımı için GAP Stadı’nda sadece futbol maçları da yapılmadı. 15-16 Mayıs 2010 tarihlerinde motosiklet gösterilerinin olduğu Uluslararası NIGHT of the JUMPs serisinin tur duraklarından bir diğeri de Şanlıurfa idi.