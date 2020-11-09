Yerel üretimle sanayi devine

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kurulan Teksüt, toplam 80 bin metrekare üzerine kurulu modern fabrikasında yüzde 100 yerli bir firma olarak üretimini sürdürüyor. Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, tarım ve hayvancılık konusunda öne çıkan bölgenin yatırımları için çok kıymetli olduğunu anlatırken, “Ayrıca yöre insanı, iyi süt elde etme konusunda son derece tecrübeli.

Geldiğimiz nokta itibarıyla günde 600 ton süt işliyoruz. Gönen ve Bandırma bölgesi başta olmak üzere Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Afyon ve İzmir kırsalındaki çiftlik ve köylerden en kaliteli hammaddeyi sağlıyoruz. Konum itibarıyla da bu ihtiyacı karşılama noktasında çok ideal bir yerdeyiz. İşlediğimiz sütle 8 kategoride 40’ı aşkın süt ürünü üretiyoruz” diye konuştu.

Kadın istihdamına destek

Türkiye’nin en büyük 415. sanayi kuruluşu olan Teksüt, 2019’da penetrasyon ve ihracat artışının da katkısıyla 650 milyon lira ciroya ulaştığını açıkladı. Toplam 500 kişilik personel kadrosunun ise yüzde 45’i kadın çalışan olan Teksüt, kadın istihdamını destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyor.

Arda Aksaray, her yıl düzenli olarak yatırım yaptıklarını belirtirken, 2020 içinde ise 20 milyon lira yatırım yaptıklarını hatırlattı. Aksaray, “Başta beyaz peynir ve üçgen peynir hatları olmak üzere çeşitli üretim hatlarında kapasite artırımı, makine ve ekipman alımları, standardizasyon kuralları ve kalite belgelerine yönelik uygulama ve takipler, yeni kategori oluşumu ve pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra penetrasyon genişlemesi ve ihracata yönelik yatırımlar gerçekleştirdik” dedi.