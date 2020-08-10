10.08.2020 - 07:00 |
10 parmağında marifet
Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Selen Görgüzel, ticarete atıldı.
Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Selen Görgüzel, ticarete atıldı. Giyim markası çıkaran sanatçı, “Açılışını yaptım. İlk etapta online satışla başlayıp, daha sonra showroom açmayı planlıyorum” dedi. Albüm çıkarıp, ekrana döneceğinin de müjdesini veren Görgüzel, “Bu sene yoğun geçecek” diye konuştu.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.