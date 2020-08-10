10 parmağında marifet

Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Selen Görgüzel, ticarete atıldı. Giyim markası çıkaran sanatçı, “Açılışını yaptım. İlk etapta online satışla başlayıp, daha sonra showroom açmayı planlıyorum” dedi. Albüm çıkarıp, ekrana döneceğinin de müjdesini veren Görgüzel, “Bu sene yoğun geçecek” diye konuştu.