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30.01.2020 - 07:50 |

14 Şubat’a özel festival

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest, bu yıl TOÇEV yararına düzenlenecek.

14 Şubat’a özel festival

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest, bu yıl TOÇEV yararına düzenlenecek. Organizasyon, ‘Sevgililer Günü’ temasıyla 5 Şubat’ta Çırağan Palace Kempinski’de, 14-16 Şubat tarihleri arasında ise Aqua Florya AVM’de yüzlerce markayı, ziyaretçileriyle buluşturacak. Ebru Akel, Ivana Sert, İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli, Özge Ulusoy, Sibel Bilgiç ve Aslı Hünel gibi ünlü isimler de markalarıyla alışveriş festivalinde yer alacak.

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