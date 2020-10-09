‘15 sene daha devam ederiz’

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, Etiler’de görüntülendi. Projenin 15’inci sezonuna değinen oyuncu, “İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim halinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin ederseniz” diye konuştu.

Yaşadıkları güzel anıları anlatan Ergin, “Emniyetten bazı dostlarım, ‘Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar. ‘Onlar çabucak hallediyor’ diyorlar. Tabii bu yaptığımız bir oyun... İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz” şeklinde konuştu.