15 Temmuz’da tek yürek

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Instagram’dan şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, “Kahramanları asla unutmayacağız” derken; Aslı Hünel, halkın direnişini gösteren kareye, “Vatanımızı bölmeye kimsenin gücü yetmez” notunu düştü. Fettah Can, Tülin Şahin ve Sibel Can da paylaşımlarında milli beraberlik vurgusu yaptı.