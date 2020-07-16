16.07.2020 - 07:00 |
15 Temmuz’da tek yürek
15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Instagram’dan şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, “Kahramanları asla unutmayacağız” derken; Aslı Hünel, halkın direnişini gösteren kareye, “Vatanımızı bölmeye kimsenin gücü yetmez” notunu düştü. Fettah Can, Tülin Şahin ve Sibel Can da paylaşımlarında milli beraberlik vurgusu yaptı.