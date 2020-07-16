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16.07.2020 - 07:00 |

15 Temmuz’da tek yürek

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

15 Temmuz’da tek yürek
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15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Instagram’dan şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, “Kahramanları asla unutmayacağız” derken; Aslı Hünel, halkın direnişini gösteren kareye, “Vatanımızı bölmeye kimsenin gücü yetmez” notunu düştü. Fettah Can, Tülin Şahin ve Sibel Can da paylaşımlarında milli beraberlik vurgusu yaptı.

Gianluca Vacchi bebeğinin cinsiyetini böyle öğrendiSosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi, sosyal medya hesabından baba olacağını duyurmuştu. 350 milyon sterlin serveti olan Vacchi, bebeğin cinsiyetini ise helikopterden boşaltılan boya ile öğrendi.
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Cadde Yazarları

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