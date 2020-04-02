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02.04.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

170 BİN TL’LİK HEDİYE SAAT

Burak Özçivit, setlerden uzak kalıp oğlu Karan’a bakma fedakârlığı gösteren eşi Fahriye Evcen’e 170 bin TL değerinde Rolex Datejust Gold saat hediye etti

170 BİN TL’LİK HEDİYE SAAT

Burak Özçivit, bir yaşına girecek oğlu Karan’a bakıp, setlerden uzak kalma fedakârlığı gösteren eşi Fahriye Evcen’e sürpriz yaptı. Oyuncunun, değeri yaklaşık 170 bin TL olan Rolex Datejust Gold model saati eşine hediye ettiği öğrenildi.
Saat karşısında çok mutlu olan Evcen, salgın nedeniyle evinden çıkmayarak, eşi ve çocuğuyla ilgileniyor. Doğal ürünlerle yemek hazırlayan oyuncunun, önümüzdeki seneden itibaren gelen teklifleri değerlendireceği de konuşuluyor.

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