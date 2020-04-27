20 bin koli bağışladı

Salgın nedeniyle Dominik Cumhuriyeti’nde izole bir hayat yaşayan Acun Ilıcalı, Ramazan ayı nedeniyle 20 bin aileye erzak kolisi bağışlayacağını açıkladı. ‘Survivor’ yarışmasında duyuru yapan Ilıcalı, “Bu dayanışmanın parçası olmak istedik. Ülkemizde salgın nedeniyle başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasıyla, zorda olan vatandaşlarımıza yardım ediliyor” dedi.