‘2020 TAM ANLAMIYLA POZİTİFTİ’

Kate Hudson, InStyle dergisinin mart sayısına kapak oldu. Üç çocuk annesi 41 yaşındaki oyuncu, dergiye iki yaşındaki kızı Rani Rose ile eğlenceli pozlar verdi. 90’ların stilini yansıtan kareler büyük beğeni topladı. Pandemi döneminde ailesiyle evde defile verdiklerinden bahseden Hudson, “Dışarı çıkmasak bile renkli şeyler giymem gerekirdi. Cazibeli olmak benim fantazim. Küçüklüğümden beri güzel elbiseleri severim, beni bir peri masalında gibi hissettirirler” şeklinde konuştu.

Evde kaldığı dönemin kendisi için çok da sessiz geçmediğini ifade eden oyuncu, esprili bir dille şunları söyledi: “Karantina günlerinde benim için ayrıca bir karantina gerekirdi. Bence 2020 tam anlamıyla ‘pozitif’ bir yıldı. Herkes neye ihtiyacı olduğunu ve kendisini neyin mutlu ettiğini düşündü.”