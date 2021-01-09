MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 2021’in ilk pastaları
09.01.2021 - 07:00 |

2021’in ilk pastaları

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Funda Filibeli ve Ayşegül-Cihan Ünal, kızlarının doğum gününü aile arasında kutladı.

2021’in ilk pastaları
ABONE OL

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Funda Filibeli ve Ayşegül-Cihan Ünal, kızlarının doğum gününü aile arasında kutladı. Kardeşi Yelda Tiftik’le pastasını kesen Filibeli, “2021 umarım tüm dünyaya şifayla gelir” notuyla, duygularını paylaştı. Ayşegül Ünal ise kızı için hazırlattığı pastayla çektirdikleri kareyi, “Hayatımıza kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim canım yavrum” mesajıyla yayınladı.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut taktik değiştirdi!

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut taktik değiştirdi!

Son dakika - Beşiktaş'ta kadroda mecburi değişiklik!

Son dakika - Beşiktaş'ta kadroda mecburi değişiklik!

Son dakika - Galatasaray'da Muslera geri dönüyor!

Son dakika - Galatasaray'da Muslera geri dönüyor!

Transfer haberleri | Youssouf Ndayishimiye Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Transfer haberleri | Youssouf Ndayishimiye Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet