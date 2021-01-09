2021’in ilk pastaları

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Funda Filibeli ve Ayşegül-Cihan Ünal, kızlarının doğum gününü aile arasında kutladı. Kardeşi Yelda Tiftik’le pastasını kesen Filibeli, “2021 umarım tüm dünyaya şifayla gelir” notuyla, duygularını paylaştı. Ayşegül Ünal ise kızı için hazırlattığı pastayla çektirdikleri kareyi, “Hayatımıza kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim canım yavrum” mesajıyla yayınladı.