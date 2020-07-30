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30.07.2020 - 16:35 |

22 haftalık hamile Ceyda Ateş sadece 1,5 kilo aldı

Hamileliğinin 22’nci haftasını bitirmek üzere Ceyda Ateş, sadece 1,5 kilo aldı. Ünlü oyuncunun nasıl bu kadar az kilo aldığının sırrı ortaya çıktı.

22 haftalık hamile Ceyda Ateş sadece 1,5 kilo aldı
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Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami’de evlenen Ceyda Ateş, bebek bekliyor, bir kızı olacak. Hamileliğinin 22’nci haftasını bitirmek üzere olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sürede sadece 1,5 kilo alıp 48,5 kiloya çıktı.

Henüz karnı belli bile olmayan Ceyda Ateş; hamilelik pilatesi yapıyor, diyetisyen eşliğinde besleniyor. Yoğurt, elma, ceviz ve bademi ihmal etmiyor.

Not: Hamilelik dönemlerinde Çağla Şıkel 6.5, Ebru Şallı ile Aslıhan Doğan Turan 7'şer kilo almıştı.

22 haftalık hamile Ceyda Ateş sadece 1,5 kilo aldı

Çağla Şikel'in eğlenceli paylaşımıÇektiği eğlenceli videolar ile takipçilerinin yüzünü güldüren manken Çağla Şıkel, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ne kadar esnek bir vücuda sahip olduğunu gösterdi.
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Cadde Yazarları

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