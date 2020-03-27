MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 250 kişilik dev klip
27.03.2020 - 07:00 |

250 kişilik dev klip

Pooyan Mokhtari, ‘Hey Çiçek’ adlı şarkısının klibini 250 kişilik dev bir ekiple çekti.

250 kişilik dev klip

Pooyan Mokhtari, ‘Hey Çiçek’ adlı şarkısının klibini 250 kişilik dev bir ekiple çekti. Türkiye’yi çok seven ve vatandaş olan müzisyen, İran asıllı yönetmen ve oyuncu Nili Afşar’la kamera karşısına geçtiği video’da 150 yardımcı oyuncu yer alırken, teknik ekipte de 100 kişi çalıştı. Çocukluğundan itibaren Bahtiyari müziğini örnek alarak çalışmalarını sürdüren Mokhtari, şarkı sözlerinde kelimeleri özenle seçtiğini söyledi. Genç yetenek, birçok sanatçıya da aranjörlük yapıyor.

Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İspanyolca öğreniyor

İspanyolca öğreniyor

Miranda’nın ritüeli

Miranda’nın ritüeli

Turizmin sultanları

Turizmin sultanları

Durmayan setlere tepki

Durmayan setlere tepki

Sıradaki Haber