25’inci yıla özel anlamlı proje

Okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan Türkiye’nin çeşitli illerindeki çocuklara eğitim hayatlarında maddi ve manevi destek amacını güden TOÇEV için anlamlı bir proje gerçekleşti. Vakfın gönüllüsü Özlem Ardıyok, 25’inci yılında TOÇEV’e hediye etmek için ‘Kutlamalar’ adlı kitabı satışa çıkardı.

Arda Türkmen, Jale Balcı, Burçak Kazdal ve Elif Enes Tapan’ın da aralarında yer aldığı 25 özel şefe ulaşıp, anılarında yer etmiş kutlama yemeklerini soran, buluşup yemeklerini yaparken fotoğraflarını çeken iş insanı, gelirin tamamının vakfa aktarılacağını ve anlamlı bir yılbaşı hediyesi olacağını sözlerine ekledi.