28 Şubat’ta vizyona giriyor

Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak ve Halil Ergün gibi isimlerin oynadığı ‘Acı Kiraz’, 28 Şubat’ta vizyona girecek. Türk ve Makedon oyuncuların yer aldığı projenin çekimleri, Manastır şehrinde gerçekleşti. Bir babanın hikayesini anlatan yapımın yönetmen koltuğunda, Serdar Akar oturdu.