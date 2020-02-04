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HaberlerMagazin Haberleri 28 Şubat’ta vizyona giriyor
04.02.2020 - 07:00 |

28 Şubat’ta vizyona giriyor

Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak ve Halil Ergün gibi isimlerin oynadığı ‘Acı Kiraz’, 28 Şubat’ta vizyona girecek.

28 Şubat’ta vizyona giriyor

Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak ve Halil Ergün gibi isimlerin oynadığı ‘Acı Kiraz’, 28 Şubat’ta vizyona girecek. Türk ve Makedon oyuncuların yer aldığı projenin çekimleri, Manastır şehrinde gerçekleşti. Bir babanın hikayesini anlatan yapımın yönetmen koltuğunda, Serdar Akar oturdu.

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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