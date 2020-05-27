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27.05.2020 - 07:00 | | DHA

3 milyon rekoru

Instagram’da canlı yayınla 2 milyon kişiye ulaşan rapçi Tekashi69’a ait rekoru 3 milyonla geçen Acun Ilıcalı, “Gurur verici bir tablo” dedi

3 milyon rekoru
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Acun Ilıcalı, rapçi Tekashi69’a ait Instagram’dan 2 milyon canlı yayın rekorunu kırdı. ‘Survivor 2020’ yarışmacılarıyla kendi hesabından 3 milyona ulaşan Ilıcalı, “2.5 milyon oluruz diyordum. 3 milyon bana da sürpriz oldu. Bu açıdan çok mutluyum. Gurur verici bir tablo” dedi.

“Rekoru kırmayı bekliyordum” diyen Ilıcalı, “Şu saatte deneyeceğiz diye hikaye atmıştım. Zaten 12 milyondan fazla takipçim var. Kısa sürede geçeceğimizi tahmin ediyordum. 3 milyonu çok kısa sürede aştık. Demek ki hedefimiz 4 milyon olsaydı, o da olacaktı” diye konuştu. 

İrem Sak: Yardım gönderin!Oyuncu İrem Sak, Instagram hesabı üzerinden yaptığı esprili paylaşımlarla takipçilerini eğlendirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak ağzında kürdan çevirdiği anları yayınladı.
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