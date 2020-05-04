İstanbul cemiyet hayatının renkli isimleri arasında yer alan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum gününü kutladı. Koronavirüs sebebiyle evde tek başına gerçekleşen kutlamada omuzlarını açıkta bırakan dekolteli kırmızı kıyafet giyen Taşpınar, verdiği pozun altına, “Çünkü sadece 40 yaşında ve muhteşemim” notunu düştü. Pastanın üzerindeki nottaysa, “40 yaşında hâlâ yaramaz” yazıyordu.