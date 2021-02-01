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01.02.2021 - 07:00 |

40’ıncı yaş kutlaması

Cemiyetin ünlü isimlerinden tekstil mobilya dekorasyon şirketi sahibi Öner Akgün’e, eşi Naz Hanım sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

40’ıncı yaş kutlaması
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Cemiyetin ünlü isimlerinden tekstil mobilya dekorasyon şirketi sahibi Öner Akgün’e, eşi Naz Hanım sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Koronavirüs tedbirleri altında Şile’de gerçekleşen partiye, çiftin arkadaşlarının ve ailelerinin bulunduğu yaklaşık 10 kişi katıldı. 40 yaşına giren iş insanı, mumlarını dilek tutarak üfledi.

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde Yazarları

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