01.02.2021 - 07:00 |
40’ıncı yaş kutlaması
Cemiyetin ünlü isimlerinden tekstil mobilya dekorasyon şirketi sahibi Öner Akgün’e, eşi Naz Hanım sürpriz doğum günü partisi düzenledi.
Cemiyetin ünlü isimlerinden tekstil mobilya dekorasyon şirketi sahibi Öner Akgün’e, eşi Naz Hanım sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Koronavirüs tedbirleri altında Şile’de gerçekleşen partiye, çiftin arkadaşlarının ve ailelerinin bulunduğu yaklaşık 10 kişi katıldı. 40 yaşına giren iş insanı, mumlarını dilek tutarak üfledi.