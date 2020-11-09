Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, geleneksel sanatların önderliğini yapan isimlerin katılımı ve eserleriyle büyük bir etkinliğe imza attı. ’41 sanatçı, 41 eser’ adı altında gerçekleşen serginin küratörlüğünü minyatür sanatçısı Leyla Kara üstlendi. Mimar Sinan Ünüversitesi Geleneksel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Faruk Taşkale ve öğretim görevlilerinin yer aldığı sergide, Verni Art salon yöneticisi Melis Uludağ ile ‘Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ alan, ebru ve hat ustası Fuat Başar, görsel şölen yaşattı. Kaligraf Emrah Yücel ise hocası Ethem Çalışkan ile eserlerinin yan yana olmasının gururunu yaşadı.