09.11.2020 - 07:00 |
‘41 sanatçı, 41 eser’
Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, geleneksel sanatların önderliğini yapan isimlerin katılımı ve eserleriyle büyük bir etkinliğe imza attı.
Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, geleneksel sanatların önderliğini yapan isimlerin katılımı ve eserleriyle büyük bir etkinliğe imza attı. ’41 sanatçı, 41 eser’ adı altında gerçekleşen serginin küratörlüğünü minyatür sanatçısı Leyla Kara üstlendi. Mimar Sinan Ünüversitesi Geleneksel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Faruk Taşkale ve öğretim görevlilerinin yer aldığı sergide, Verni Art salon yöneticisi Melis Uludağ ile ‘Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ alan, ebru ve hat ustası Fuat Başar, görsel şölen yaşattı. Kaligraf Emrah Yücel ise hocası Ethem Çalışkan ile eserlerinin yan yana olmasının gururunu yaşadı.
Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.