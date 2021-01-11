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11.01.2021 - 07:00 |

5 bin aileye ulaşıldı

Türk Kalp Vakfı tarafından, İtalyan Kalp Vakfı’nın destekleri ile gerçekleştirilen proje kapsamında, Batman’daki 5 bin aileye ulaşıldı.

5 bin aileye ulaşıldı
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Türk Kalp Vakfı tarafından, İtalyan Kalp Vakfı’nın destekleri ile gerçekleştirilen proje kapsamında, Batman’daki 5 bin aileye ulaşıldı. Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, 165 ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu çocukların ailelerinin bilgilendirildiğini ve Batman merkezdeki 190 aile hekimine de bu konuda seminerler verildiğini söyledi.

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