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28.08.2020 - 07:00 |

500 bin TL’lik ‘Nirvana’

Gülşen ve Edis’in merakla beklenen düeti ‘Nirvana’, bugün tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

500 bin TL’lik ‘Nirvana’
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Gülşen ve Edis’in merakla beklenen düeti ‘Nirvana’, bugün tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkının klibi, ikili bir araya gelmeden ‘split screen’ (bölünmüş ekran) teknolojisiyle çekildi. 

Serkan Şedele ve Emre Güven imzası taşıyan video, 500 bin TL’ye mal oldu. Simetrik hareketlerin her detayıyla birbirini tutması gerektiği için Gülşen ve Edis, iki ay boyunca özel eğitmenler eşliğinde koreografi çalıştı.

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Karantina günlerini herkes gibi evde geçiren Edis, geçtiğimiz aylarda Çeşme'de görüntülenmişti. Denizin keyfini çıkaran şarkıcının pandemi sürecinde aldığı kilolar dikkat çekmişti.

500 bin TL’lik ‘Nirvana’

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