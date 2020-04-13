500 kişilik kutlama

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Yönetim Kurulu üyesi ve lüks gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, online olarak 500 kişiyle doğum gününü kutladı. Akademideki Tecrübe Paylaşımı Programı’na konuk olarak, canlı yayında 500 meslektaşına bilgi ve tecrübelerini aktaran iş insanı, etkinliğin sonunda doğum günü pastası kesti. Danışmanlar da alkışlarıyla Başaran’ın doğum gününü kutladı. Başaran evde de eşi Ömer Faruk Başaran ve çocukları Ağahan, Begümhan Başaran ve İlke Şengür ile kutlama yaptı.