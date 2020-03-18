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18.03.2020 - 07:00 |

50’lerin adamı...

Nial Horan, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

50’lerin adamı...

Nial Horan, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir hayranının, “Hangi yılda yaşamak isterdin?” sorusuna şarkıcı, net bir cevap verdi: “50’lere gitmek isterdim.” Öte yandan Fault dergisine de konuşan Horan, “Kendimi ünlü gibi hissetmiyorum. Hatta bu konuda kötüyüm. Herkesin yaptığı hataları ben de yapıyorum” dedi. Geçtiğimiz hafta yeni albümü ‘Heartbreak Weather’ı çıkaran One Direction eski üyesi, “İlişkilerde eğlenceli ve hüzünlü anlar olur. Ayrılık sürecini atlattıktan sonra, her şeyi hatırlamaya başlarsınız. Bunu yansıtmak istedim” şeklinde konuştu.

Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
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