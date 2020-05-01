6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları kimlerdir?

6 KİŞİ ÖLECEK FİLM KONUSU NEDİR?

Age of Kill, Neil Jones tarafından yönetilen ve Martin Kemp, Patrick Bergin, April Pearson, Philip Davis ve Bruce Payne’in oynadığı bir aksiyon filmi. Simon Cluett tarafından yazılmıştır.Siyah bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca “Jericho” olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalıyor. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.

6 KİŞİ ÖLECEK FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Martin Kemp - Sam Blake

Patrick Bergin - Sir Alistair Montcrief

Bruce Payne - Prime Minister James Newmont

Dexter Fletcher - Major Jackman

April Pearson - LexiPhilip

Davis - Bill Weybridge