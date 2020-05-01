6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları kimlerdir?
Merakla beklenen 6 Kişi Ölecek filmi bu akşam Show TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan ve 2015 yılında gösterime giren 6 Kişi Ölecek filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de 6 Kişi Ölecek filmi ile ilgili ayrıntılar...
6 KİŞİ ÖLECEK FİLM KONUSU NEDİR?
Age of Kill, Neil Jones tarafından yönetilen ve Martin Kemp, Patrick Bergin, April Pearson, Philip Davis ve Bruce Payne’in oynadığı bir aksiyon filmi. Simon Cluett tarafından yazılmıştır.Siyah bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca “Jericho” olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalıyor. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.
6 KİŞİ ÖLECEK FİLM OYUNCULARI KİMLER?
Martin Kemp - Sam Blake
Patrick Bergin - Sir Alistair Montcrief
Bruce Payne - Prime Minister James Newmont
Dexter Fletcher - Major Jackman
April Pearson - LexiPhilip
Davis - Bill Weybridge