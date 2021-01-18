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18.01.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

6 milyon TL'lik yatırım

Çağatay Ulusoy, Çeşme’de yatırım amaçlı villa aldı. Yeni evine 6 milyon TL ödeyen oyuncu, önümüzdeki günlerde satışa çıkaracak

6 milyon TL'lik yatırım
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Çağatay Ulusoy, dizi ve reklam filmlerinden elde ettiği kazancı gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. Oyuncunun, yatırım amaçlı İzmir Çeşme’de tek kat üzerine inşa edilmiş müstakil villa satın aldığı iddia edildi. Ulusoy’un, yeni evi için 6 milyon TL ödediği öğrenildi.
Oyuncu, dört oda, bir salonu olan havuzlu villasını baştan aşağı yeniledikten sonra satışa çıkaracak. Zekeriyaköy’de kirada olan Ulusoy’un, orman içindeki Kemerburgaz’da oturan arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu olmak için o bölgeden ev aradığı iddia edilmişti.

17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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