6 milyon TL'lik yatırım

Çağatay Ulusoy, dizi ve reklam filmlerinden elde ettiği kazancı gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. Oyuncunun, yatırım amaçlı İzmir Çeşme’de tek kat üzerine inşa edilmiş müstakil villa satın aldığı iddia edildi. Ulusoy’un, yeni evi için 6 milyon TL ödediği öğrenildi.

Oyuncu, dört oda, bir salonu olan havuzlu villasını baştan aşağı yeniledikten sonra satışa çıkaracak. Zekeriyaköy’de kirada olan Ulusoy’un, orman içindeki Kemerburgaz’da oturan arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu olmak için o bölgeden ev aradığı iddia edilmişti.