7. Birim filmi oyuncuları kim, konusu nedir? 7. Birim nerede çekildi?

İspanyol yapımı film 7. Birim oyuncuları ve konusuyla büyük beğeni topluyor. Aksiyon, dram, gerilim, politik türlerinde filmdir. Televizyon ekranlarında ilgiyle izlenen filmin başrollerinde Antonio de la Torre as Rafael ve Mario Casas as Ángel yer alıyor.

7. BİRİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

1992 yılında şehirlerinde yapılacak olan Expo Fuarı'na hazırlanmakta olan Sevilla, şehrin her yerini ele geçirmiş uyuşturucu şebekeleri ve çetelerden usanmıştır. Şehri fuar düzenlenene dek bu problemlerden arınma görevi ise 7. Birim'e verilmiştir.

7. BİRİM OYUNCULARI

Antonio de la Torre as Rafael

Mario Casas as Ángel

Joaquín Núñez as Mateo

José Manuel Poga as Miguel

Julián Villagrán as Joaquín

Inma Cuesta as Elena

Lucía Guerrero as Lucía