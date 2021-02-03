7. Birim filmi oyuncuları kim, konusu nedir? 7. Birim nerede çekildi?
Sinema salonlarının ardından televizyon ekranlarında film severlerin karşısına çıkan 7. Birim filmi oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Sevilen film 7. Birim bir İspanya yapımıdır ve 2012 yılında vizyona girdi. İşte, 7. Birim filmi detayları...
İspanyol yapımı film 7. Birim oyuncuları ve konusuyla büyük beğeni topluyor. Aksiyon, dram, gerilim, politik türlerinde filmdir. Televizyon ekranlarında ilgiyle izlenen filmin başrollerinde Antonio de la Torre as Rafael ve Mario Casas as Ángel yer alıyor.
7. BİRİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
1992 yılında şehirlerinde yapılacak olan Expo Fuarı'na hazırlanmakta olan Sevilla, şehrin her yerini ele geçirmiş uyuşturucu şebekeleri ve çetelerden usanmıştır. Şehri fuar düzenlenene dek bu problemlerden arınma görevi ise 7. Birim'e verilmiştir.
7. BİRİM OYUNCULARI
Antonio de la Torre as Rafael
Mario Casas as Ángel
Joaquín Núñez as Mateo
José Manuel Poga as Miguel
Julián Villagrán as Joaquín
Inma Cuesta as Elena
Lucía Guerrero as Lucía