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25.06.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ Â

70 bin TLâ€™lik kombin

2017 yÄ±lÄ±nda Best Model Of World yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci olan AslÄ±han Karalar, Ulus Sunsetâ€™teydi.

70 bin TLâ€™lik kombin
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2017 yÄ±lÄ±nda Best Model Of World yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci olan AslÄ±han Karalar, Ulus Sunsetâ€™teydi. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ yemeÄŸine katÄ±lan oyuncunun, kÄ±yafeti ve aksesuarlarÄ± dikkat Ã§ekti. Karalarâ€™Ä±n, Christian Dior marka kemer, Ã§anta ve ÅŸapkasÄ±ndan oluÅŸan kombinin, 70 bin TL olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Murat DalkÄ±lÄ±ç'tan sevgilisi Hande Erçel'e masaj!ÅžarkÄ±cÄ± Murat DalkÄ±lÄ±ç yaptÄ±ÄŸÄ± jestlerle sevgilisi Hande Erçel'e olan aÅŸkÄ±nÄ± her fÄ±rsatta gösteriyor. Son olarak dizi setine ziyarette bulunan ÅŸarkÄ±cÄ±, sevgilisi Hande Erçel'e makyaj yapÄ±lÄ±rken o da masaj yaptÄ±.
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±

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