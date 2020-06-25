25.06.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ Â
70 bin TLâ€™lik kombin
2017 yÄ±lÄ±nda Best Model Of World yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci olan AslÄ±han Karalar, Ulus Sunsetâ€™teydi.
2017 yÄ±lÄ±nda Best Model Of World yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci olan AslÄ±han Karalar, Ulus Sunsetâ€™teydi. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ yemeÄŸine katÄ±lan oyuncunun, kÄ±yafeti ve aksesuarlarÄ± dikkat Ã§ekti. Karalarâ€™Ä±n, Christian Dior marka kemer, Ã§anta ve ÅŸapkasÄ±ndan oluÅŸan kombinin, 70 bin TL olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Murat DalkÄ±lÄ±ç'tan sevgilisi Hande Erçel'e masaj!ÅžarkÄ±cÄ± Murat DalkÄ±lÄ±ç yaptÄ±ÄŸÄ± jestlerle sevgilisi Hande Erçel'e olan aÅŸkÄ±nÄ± her fÄ±rsatta gösteriyor. Son olarak dizi setine ziyarette bulunan ÅŸarkÄ±cÄ±, sevgilisi Hande Erçel'e makyaj yapÄ±lÄ±rken o da masaj yaptÄ±.