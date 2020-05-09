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09.05.2020 - 09:41 |

82 yaşındaki Anthony Hopkins’in TikTok dansı

Hollywood'un efsane oyuncularından 82 yaşındaki Anthony Hopkins, eğlenceli TikTok videosunda şarkıcı Drake'in başlattığı Toosie Slide yarışmasına katılırken en iyi dans hareketlerini sergiledi ve meydan okudu.

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Sahip olduğu etkileyici oyunculuk kariyeriyle kendisinden söz ettiren Anthony Hopkins, sosyal medyayı etkin olarak kullanan bir isim… 82 yaşında olmasına rağmen çektiği videolarla takipçilerini şaşırtan Hopkins bu defa da bir TikTok videosu ile hayranlarının karşısına çıktı.

Cuma günü TikTok’ta başlayan ‘Toosie Slide’ yarışmasına katılan ve burada Drake’in hit şarkısı ile dans eden Hopkins böylelikle yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu kanıtladı.

Şarkının ritmlerine göre ayağını kaldırarak dans etmeye dayanan yarışmanın hakkını veren ve hayranlarının ev karantinasını da renklendiren Hopkins sonrasında meslektaşları Sylvester Stallone ve Arnold Schwarzenegger’a aynı dansı yapmaları konusunda meydan okudu.

 

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