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18.01.2021 - 07:00 |

Acelesi yokmuş!

Jennifer Lopez, Elle dergisine kapak oldu.

Acelesi yokmuş!
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Jennifer Lopez, Elle dergisine kapak oldu. 51 yaşındaki sanatçı, Alex Rodiriguez ile iki kez ertelediği düğünüyle ilgili, “Bu konuyla ilgili konuşmadık. Acelemiz yok. Dünyanın nereye gittiğini görmek için beklememiz gerekiyor” dedi. Lopez, Latin müziğiyle ilgili de şu açıklamayı yaptı: “Ben yaşanan ilk dalganın içindeydim yani Latin şarkıcı İngilizce söylüyordu. Ama artık değişti. İspanyolca müzik, Amerikan dolayısıyla dünya müziği haline geldi.”

17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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