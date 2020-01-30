Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü böyle kutladı

Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Ünlü televizyoncu, paylaşımına, "Benim ilk göz ağrım, biricik kızım. İyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin.Nice güzel yılların olsun, gülen gözlerin hep karşımda olsun" notunu düştü.