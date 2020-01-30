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HaberlerMagazin Haberleri Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü böyle kutladı
30.01.2020 - 09:21 |

Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü böyle kutladı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü bu sözlerle kutladı: Benim ilk göz ağrım, biricik kızım.

Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü böyle kutladı

Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Ünlü televizyoncu, paylaşımına, "Benim ilk göz ağrım, biricik kızım. İyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin.Nice güzel yılların olsun, gülen gözlerin hep karşımda olsun" notunu düştü.

Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalının doğum gününü böyle kutladı

    30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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