30.01.2020 - 09:21 |
Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü böyle kutladı
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü bu sözlerle kutladı: Benim ilk göz ağrım, biricik kızım.
Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Ünlü televizyoncu, paylaşımına, "Benim ilk göz ağrım, biricik kızım. İyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin.Nice güzel yılların olsun, gülen gözlerin hep karşımda olsun" notunu düştü.