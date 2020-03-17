Acun Ilıcalı'dan Evrim'e: Oyun kaybedip gülüyorsun!

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. 3-0 sonuçlanan oyun sonrasında serenomide Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Evrim Keklik'i sert bir şekilde eleştirdi.

Evrim'in final dokunulmazlık oyunu sırasında yenilmesine karşın gülmesini eleştiren Acun Ilıcalı, gönüllüler takımının iki oyun arasındaki performans farkından dolayı çok şaşırdığını ve kafasının karıştığını ifade etti.