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HaberlerMagazin Haberleri Acun Ilıcalı'dan Evrim'e: Oyun kaybedip gülüyorsun!
17.03.2020 - 10:25 |

Acun Ilıcalı'dan Evrim'e: Oyun kaybedip gülüyorsun!

'Survivor 2020'nin 20'nci bölüm dokunulmazlık oyunu sonrası Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Evrim'e, "Oyun kaybedip gülüyorsun" dedi. Peki Ilıcalı, bu sözleri neden söyledi?

Acun Ilıcalı'dan Evrim'e: Oyun kaybedip gülüyorsun!

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. 3-0 sonuçlanan oyun sonrasında serenomide Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Evrim Keklik'i sert bir şekilde eleştirdi.

Evrim'in final dokunulmazlık oyunu sırasında yenilmesine karşın gülmesini eleştiren Acun Ilıcalı, gönüllüler takımının iki oyun arasındaki performans farkından dolayı çok şaşırdığını ve kafasının karıştığını ifade etti.

    Serra Yılmaz açıklama yaptıİtalya'da yaşayan ve şu an corona virüs salgını nedeniyle karantinada olan Serra Yılmaz'ın sağlık durumu çok merak edildi. Usta oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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    Cadde Yazarları

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