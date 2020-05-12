Acun Ilıcalı'dan gençlere tavsiyeler

Bir liderde olması gereken en önemli özelliğin 'güven vermek' olması gerektiğini vurgulayan Acun Ilıcalı, “Başarılı olmak için herkesin ideallerinin olması ve bu ideallere ulaşmak için adım adım gitmesi gerekli” dedi.

"BAŞARISIZ OLMAKTAN KORKMAYIN"

Gençlere en önemli öğüdünün kariyer planlamasında mutlu olacakları işleri seçmeleri olduğunu dile getiren Ilıcalı, “Genç yaşta alınan kararlar ve planlar zamanla değişebiliyor. Kariyer planınızda alacağınız kararları maddi olanaklar tabii etkileyecektir ama ilk öncelik bu olmamalı. Eğer sevmediğimiz bir işi yapıyorsak çok para kazansak da mutlu olamayız. Yıllar içerisinde aldığımız kararlar değişebilir hatta başladığımız işler de başarısız olabiliriz ama bu sizi yıldırmamalı. Kendinize zaman vermelisiniz. Aldığınız kararların başarısız olabileceğini ya da yarın kararınızın değişme ihtimali olduğunu mutlaka bilmelisiniz. Kafaya koyduğumuz her şeyi yapacağız diye bir şart yok. O nedenle hayatınıza yön verirken adım adım ilerleyin ve başarısız olmaktan korkmayın" şeklinde konuştu.