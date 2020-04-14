MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya: Böylesini ilk defa gördüm
14.04.2020 - 11:47 |

Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya: Böylesini ilk defa gördüm

'Survivor Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan herhangi bir gerekçe göstermeden oyuna çıkmayan Nisa'ya tepki: Takımını zora soktun.

Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya: Böylesini ilk defa gördüm

Ödül oyunu heyecanının yaşandığı Survivor 2020'de, Acun Ilıcalı, hiçbir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemediğini söyleyen Nisa Bölükbaşı'na, "Böylesini ilk defa görüyorum. Takımını zora soktun" diyerek tepki gösterdi.

"ÇIRPINAN ARKADAŞLARIN SENDEN DESTEK GÖREMEDİM"
Nisa'nın iyi voleybol oynayabilmesine rağmen hem yarışmak istememesi hem de benchte arkadaşlarına destek olmaması, Acun Ilıcalı'yı kızdırdı.

Oyun sonrasında gönüllüler takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Ilıcalı, Nisa'nın yaptıkları için, "Ben Survivor'da sakatlıktan dolayı oynayamayanı gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Ancak böylesini ilk defa gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var. Çırpınan arkadaşların senden bir destek göremedi" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalıdan Nisaya: Böylesini ilk defa gördüm

    Murat Boz karantinada lahmacun yaptıCorona virüsten korunmak için günlerdir evinde kendini karantinaya alan Murat Boz, mutfağa girdi. Ünlü şarkıcı, lahmacun yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Defne Samyeli: Karantinanın en mutlusu Tarkan

    Defne Samyeli: Karantinanın en mutlusu Tarkan

    ‘Evlilik zor iş’

    ‘Evlilik zor iş’

    ‘Eskisi gibi olmayacak’

    ‘Eskisi gibi olmayacak’

    Nostaljik karantina

    Nostaljik karantina

    Sıradaki Haber