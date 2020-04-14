Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya: Böylesini ilk defa gördüm

Ödül oyunu heyecanının yaşandığı Survivor 2020'de, Acun Ilıcalı, hiçbir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemediğini söyleyen Nisa Bölükbaşı'na, "Böylesini ilk defa görüyorum. Takımını zora soktun" diyerek tepki gösterdi.

"ÇIRPINAN ARKADAŞLARIN SENDEN DESTEK GÖREMEDİM"

Nisa'nın iyi voleybol oynayabilmesine rağmen hem yarışmak istememesi hem de benchte arkadaşlarına destek olmaması, Acun Ilıcalı'yı kızdırdı.

Oyun sonrasında gönüllüler takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Ilıcalı, Nisa'nın yaptıkları için, "Ben Survivor'da sakatlıktan dolayı oynayamayanı gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Ancak böylesini ilk defa gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var. Çırpınan arkadaşların senden bir destek göremedi" ifadelerini kullandı.