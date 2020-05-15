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15.05.2020 - 10:34 |

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesine benzetildi

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Anneler Günü'nde kaybettiği annesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımın ardından Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa'nın babaannesine ne kadar benzediği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesine benzetildi
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Ilıcalı, geçtiğimiz hafta yıllar önce kaybettiği annesiyle çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İlerleyen günlerde ise Ilıcalı’nın takipçileri, Melisa'nın babaannesine ne kadar benzediğini dile getirdi.

Bugüne kadar annesi Şeyma Subaşı'na benzetilen Melisa'nın, babaannesine de çok benzediği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalının kızı Melisa babaannesine benzetildi

Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!Popçu Özgün'ün oğlu Ediz, 'Acıyı Çeken Anlar' adlı parçasını seslendiren babasına mızıka çalarak eşlik etti. Minik Ediz'in performansı büyük beğeni toplarken, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
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Cadde Yazarları

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