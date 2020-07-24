Acun Ilıcalı'nın spor tarzı

Yakın arkadaşları ile birlikte kısa bir alışveriş turu yapan Acun Ilıcalı, ardından soluğu Zula Restaurant'da aldı.

Her zaman olduğu siyah renk kıyafetleri ve spor tarzı ile objektiflere poz veren Ilıcalı'nın, AVM'de bulunduğu süre boyunca corona virüs tedbirlerine uyması dikkatlerden kaçmadı.