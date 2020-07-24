24.07.2020 - 13:26 |
Acun Ilıcalı'nın spor tarzı
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, önceki akşam Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Yakın arkadaşları ile birlikte kısa bir alışveriş turu yapan Acun Ilıcalı, ardından soluğu Zula Restaurant'da aldı.
Her zaman olduğu siyah renk kıyafetleri ve spor tarzı ile objektiflere poz veren Ilıcalı'nın, AVM'de bulunduğu süre boyunca corona virüs tedbirlerine uyması dikkatlerden kaçmadı.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.