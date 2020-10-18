MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Adalet yerini bulur’
18.10.2020 - 07:00 |

‘Adalet yerini bulur’

30 Ekim’de 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak Halil Sezai, “Geç de olsa gerçekler görülür ve adalet yerini bulur” dedi

‘Adalet yerini bulur’
ABONE OL

Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil Sezai, açıklama yaptı. 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmesinden sonra şarkıcı, Twitter’dan, ‘Kimse sormadı ama bu bir itibar suikastıdır’ başlıklı yazı yayınlayarak, kendisini savundu.

Ekrana gelen şiddet görüntüleri için Sezai, “Kamera kayıtlarının kesilip biçilmise, bazı yerlerin sesinin açılıp bazı yerlerin kısılması ve yargıyı tesir altında bırakacak yalan haberlerin olması, bunların hiç birinden kaygı duymuyorum. Geç de olsa gerçekler görülür ve adalet yerini bulur” açıklamasını yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şiirleri çöp oldu

Şiirleri çöp oldu

Kitabını yazdı!

Kitabını yazdı!

Kahveseverler buluştu

Kahveseverler buluştu

‘Adalet yerini bulur’

‘Adalet yerini bulur’

Sıradaki Haber