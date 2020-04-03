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03.04.2020 - 13:32 |

Adam Schlesinger corona virüsten yaşamını yitirdi

ABD'li müzisyen, dizi ve film müziği yapımcısı Adam Schlesinger, corona virüs nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti.

Adam Schlesinger corona virüsten yaşamını yitirdi

Emmy ödüllü müzisyen, dizi ve film müziği yapımcısı Adam Schlesinger, corona virüsle mücadelesini kaybetti. Ölüm haberini Tom Hanks verdi. Ünlü oyuncu, “O olmadan ne Playtone ne de That Thing You Do olurdu. Onu maalesef Covid 19’dan kaybettik. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Ivy, Tinted Windows, Fever High ve Fountains müzik gruplarının kurucularından olan Adam Schlesinger; Emmy ve Grammy kazanan, Oscar, Tony ve Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen önemli bir müzisyendi.

Adam Schlesinger corona virüsten yaşamını yitirdi

Magazin Haberleri Bülteni (3 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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