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31.01.2020 - 07:00 |

‘Aday olmak büyük olay’

Antonio Banderas, ‘Good Morning America’ şovuna katıldı

‘Aday olmak büyük olay’

Antonio Banderas, ‘Good Morning America’ şovuna katıldı. ‘Pain and Glory’ filmindeki performansıyla ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında Akademi Ödülü bekleyen 59 yaşındaki aktör, “Oscar adayı olmanın dünya çapında nasıl bir önemi bulunduğunu konusunda bir fikriniz yok. Gerçekten çok güçlüler. Benim gibi birinin küçük bir filmle, kendi dilim İspanyolca’da böyle bir mertebeye ulaşması, büyük bir olay” dedi. Müjdeli haberi Malaga’da öğle yemeği sırasında aldığını söyleyen Banderas, “Bir anda telefonum çalmaya başladı ve üç yüz mesaj aldım. Bir saate kalmadan restoranın önü magazincilerle dolmuştu. İnanılmazdı” şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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Cadde Yazarları

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