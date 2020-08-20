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20.08.2020 - 16:29 |

Adele, hayatını değiştiren kitabı açıkladı

İngiliz popçu Adele, son bir yılda verdiği kilolarla en çok konuşulan yıldızlardan biri oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra hayatında köklü değişiklikler yapan Adele, bunun nasıl mümkün olduğunu açıkladı.

Adele, hayatını değiştiren kitabı açıkladı
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Adele, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayatını değiştiren kitabı açıkladı. Glennon Doyle’un “Untamed - Stop Pleasing, Start Living” (Memnun Etmekten Vazgeçin, Yaşamaya Başlayın) kitabının kapağını paylaşan ünlü şarkıcı, kitabın “beyninizi sarsacağını ve ruhunuzun çığlık atmasına neden olacağını” söyledi.

Metro'nun haberine göre ünlü şarkıcı kitabı okuduktan sonra “kendisi için hazır olduğunu” belirtti. Adele paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Eğer hazırsanız, bu kitap beyninizi sarsacak ve ruhunuzun çığlık atmasına neden olacak. Bu kitabı okuduktan sonra kendim için çok hazırım! Sanki ilk kez vücuduma girmişim gibi. Gerçekten gevşeme ve kendisine sıkıca tutunma kapasitesine sahip herkes bunu yapsın, okusun, yaşasın, deneyimlesin."

 

Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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