Adele, hayatını değiştiren kitabı açıkladı

Adele, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayatını değiştiren kitabı açıkladı. Glennon Doyle’un “Untamed - Stop Pleasing, Start Living” (Memnun Etmekten Vazgeçin, Yaşamaya Başlayın) kitabının kapağını paylaşan ünlü şarkıcı, kitabın “beyninizi sarsacağını ve ruhunuzun çığlık atmasına neden olacağını” söyledi.

Metro'nun haberine göre ünlü şarkıcı kitabı okuduktan sonra “kendisi için hazır olduğunu” belirtti. Adele paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Eğer hazırsanız, bu kitap beyninizi sarsacak ve ruhunuzun çığlık atmasına neden olacak. Bu kitabı okuduktan sonra kendim için çok hazırım! Sanki ilk kez vücuduma girmişim gibi. Gerçekten gevşeme ve kendisine sıkıca tutunma kapasitesine sahip herkes bunu yapsın, okusun, yaşasın, deneyimlesin."