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27.05.2020 - 18:07 |

Adele'in daveti Meghan Markle'ı endişelendirdi

Prens Harry'nin Adele'in evinde fazla vakit geçirmesinin Meghan Markle'ı endişelendirdiği iddia edildi.

Adele'in daveti Meghan Markle'ı endişelendirdi
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Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararlarından bu yana Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan söylentilere bir yenisi daha eklendi. Yeni Zelanda’da yayımlanan magazin dergilerinden biri olan Woman’s Day’e göre, Adele artık kendisiyle aynı muhitte yaşayan Prens Harry'e, ne zaman isterse evine gelebileceği yönünde davette bulundu. Ancak Adele’in bu teklifinin Meghan Markle’ı rahatsız ettiği öne sürüldü.

SAĞLIKLI YAŞAM ENDİŞESİ

Adele'in son zamanlarda 45 kilogram vermesinin de sağlıklı yaşam konusunda Meghan Markle'in endişelerini artırdığı öne sürüldü.

"HARRY İSTİSNA OLABİLİR"

Bunun üzerine daha önce Los Angeles'a yerleşen Harry ve Meghan çiftine bölge hakkında tüyolar verdiği ortaya çıkan Adele'in, 9 yıl önce Glamour'a verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Bahsi geçen röportajda, Adele kızıl saçlılardan hoşlanmadığını ancak Prens Harry’nin istisna olabileceğini söylemişti. 

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Cadde Yazarları

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