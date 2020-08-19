Adım adım zirveye

İrem Derici’nin 2018’de çıkardığı ‘Sabıka Kaydı’ adlı albümünden ‘Yazsın Bana’ şarkısı, YouTube Music Charts verilerine göre, ‘Trending 20’ listesinde dördüncü sıraya yükseldi. Sözü Sinan Akçıl’a, bestesi ise Zulfi Badalov’a ait parçaya, Murat Joker tarafından çekilen klip, zirveye doğru yükselmeye devam ediyor.