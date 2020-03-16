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HaberlerMagazin Haberleri Adriana Lima: Meditasyon yapmanızı rica ediyorum
16.03.2020 - 17:56 |

Adriana Lima: Meditasyon yapmanızı rica ediyorum

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs hakkında paylaşım yapan ünlü isimlere, Adriana Lima da eklendi.

Adriana Lima: Meditasyon yapmanızı rica ediyorum

Model Adriana Lima, Instagram hesabında şu sözleri paylaştı: "Dünya, sağlıkta ciddi bir krize ve ekonomik gerçeğe gidiyor. Bazen çok yüzeysel şeyler için endişelendiğimizde, sağlığın en önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu zor zamanda umudumuzu kaybetmeyelim. Hepinizden sevgi, birlik, sağlığa meditasyon yapmanızı rica ediyorum. Birlikte bu gerçeğe gidecek ve birlikte kazanacağız."

Magazin Haberleri Bülteni (16 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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