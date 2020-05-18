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18.05.2020 - 11:43 |

Adriana Lima'dan kuzeninin eşine teşekkür

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, başta kuzeninin doktor olan eşi Hendric olmak üzere, corona virüs salgını ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Adriana Lima'dan kuzeninin eşine teşekkür
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Karantina günlerini evde geçiren Adriana Lima, son paylaşımında başta kuzeninin doktor olan eşi Hendric olmak üzere koronavirüs salgını ile mücadele eden tüm sağlık personeline teşekür etti.

38 yaşındaki model,yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Memleketim Salvador’da kahramanlarımızdan biri de kuzenimin kocası... Kurtardığın hayatlar için teşekkürler Hendric. Cesaretiniz ve yardımlarınız için minnettarız. Tanrı seni korusun."

Adriana Limadan kuzeninin eşine teşekkür

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Cadde Yazarları

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