Adriana Lima'dan kuzeninin eşine teşekkür

Karantina günlerini evde geçiren Adriana Lima, son paylaşımında başta kuzeninin doktor olan eşi Hendric olmak üzere koronavirüs salgını ile mücadele eden tüm sağlık personeline teşekür etti.

38 yaşındaki model,yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Memleketim Salvador’da kahramanlarımızdan biri de kuzenimin kocası... Kurtardığın hayatlar için teşekkürler Hendric. Cesaretiniz ve yardımlarınız için minnettarız. Tanrı seni korusun."