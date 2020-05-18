18.05.2020 - 11:43 |
Adriana Lima'dan kuzeninin eşine teşekkür
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, başta kuzeninin doktor olan eşi Hendric olmak üzere, corona virüs salgını ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Karantina günlerini evde geçiren Adriana Lima, son paylaşımında başta kuzeninin doktor olan eşi Hendric olmak üzere koronavirüs salgını ile mücadele eden tüm sağlık personeline teşekür etti.
38 yaşındaki model,yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Memleketim Salvador’da kahramanlarımızdan biri de kuzenimin kocası... Kurtardığın hayatlar için teşekkürler Hendric. Cesaretiniz ve yardımlarınız için minnettarız. Tanrı seni korusun."
Larissa Gacemer çocuk sorularına isyan etti!Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına tepki gösterdi. Larissa Gacemer, "Çocuğum olmuyor. Allah beni böyle yaratmış. Kötü yorum yazmayın artık" diyerek isyan etti.