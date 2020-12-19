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19.12.2020 - 07:00 |

Adrian’dan yeni klip

Cem Adrian’ın Sony Music Türkiye etiketiyle geçtiğimiz ay yayınladığı ‘Solmayan Şarkılar’ albümünün ikinci klibi ‘Duydum Ki Unutmuşsun’, müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Adrian’dan yeni klip
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Cem Adrian’ın Sony Music Türkiye etiketiyle geçtiğimiz ay yayınladığı ‘Solmayan Şarkılar’ albümünün ikinci klibi ‘Duydum Ki Unutmuşsun’, müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Mustafa Özen yönetmenliğinde çekilen video, yayına girer girmez YouTube’un ‘Trendler’ listesinde üst sıralarda yer aldı.

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