Afili seçimi

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un başrolünü paylaştığı, Kanal D’de yayınlanan ‘Afili Aşk’, Beykoz Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Aşk’ anketinde, yüzde 19.5 oy alarak ‘En Beğenilen Aşk Dizisi’ oldu. Öğrencilerin yüzde 19.5’i ise Özberk ve Ertuğrul’u, ‘En Beğenilen Aşık Çift’ seçti.