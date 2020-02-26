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26.02.2020 - 07:00 |

Afişi seyirci seçecek

Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci ve Yılmaz Gruda’nın başrolünü paylaştığı ‘Mahalleden Arkadaşlar’ filminin afişini, seyirci belirleyecek.

Afişi seyirci seçecek

Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci ve Yılmaz Gruda’nın başrolünü paylaştığı ‘Mahalleden Arkadaşlar’ filminin afişini, seyirci belirleyecek. Yapım şirketinin Instagram hesabından oylamaya sunulacak iki tasarımdan en çok beğeni alan afiş, yapımı temsil edecek.

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