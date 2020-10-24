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24.10.2020 - 07:00 |

Afrikalı miniklerin tedavisini üstlendi

Push Afrika Derneği, Liv Hospital ile iş birliği sonucunda Afrika’nın en fakir ülkesi Liberya’dan hasta iki çocuğu Türkiye’ye getirerek, tüm tedavi masraflarını üstlendi.

Afrikalı miniklerin tedavisini üstlendi
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Push Afrika Derneği, Liv Hospital ile iş birliği sonucunda Afrika’nın en fakir ülkesi Liberya’dan hasta iki çocuğu Türkiye’ye getirerek, tüm tedavi masraflarını üstlendi. Hastaneye gelen minikleri Ada Robot karşıladı. Derneğin kurucusu Funda Yılmaz, “Çocuklar bizim her zaman önceliğimiz, daha yapmamız gereken çok proje var” derken, derneğin kurucu üyelerinden Monik İpekel ise, “İki ülke arasındaki duygusal bağlılığı daha da güçlendirmek için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

 

Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
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